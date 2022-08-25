Путин заявил, что наполняемость бюджета РФ идёт в нужном темпе, несмотря ни на что

Наполняемость бюджета РФ идёт в нужном темпе, также растут нефтегазовые доходы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым в рамках обсуждения вопросов совершенствования системы налогообложения.

Владимир Путин проводит совещание с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Видео © LIFE

"Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, наполняемость бюджета идёт нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, не нефтегазовые тоже — на 24%", — отметил Путин.

По словам президента, на данный момент можно с уверенностью говорить о стабилизации экономических показателей. Однако риски по-прежнему никуда не исчезли, но о них можно говорить в среднесрочной перспективе.