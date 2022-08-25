Эксперт рассказал, будут ли все европейские страны запрещать въезд россиянам
Эксперт Мкртчян заявил, что не все европейские страны станут запрещать въезд россиянам
Не все европейские страны станут запрещать въезд россиянам. Такое мнение в беседе с радио "Комсомольская правда" выразил вице-президент альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Эксперт уверен, что большинство государств Шенгенской зоны не примут такое решение.
"Сначала казалось, что все страны сейчас поддержат Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и Чехию, но оказалось, что эти пять стран так и останутся пятёркой. Даже Финляндия приняла окончательное решение, что они будут выдавать туристические визы, хотя их будет непросто получить", — отметил Мкртчян.
Специалист напомнил, что в Германии, Испании, Италии и Португалии выступили против запрета на выдачу виз гражданам РФ. Такой же позиции придерживается Франция, Греция и Венгрия, отметил эксперт. Мкртчян подчеркнул, что пяти государствам, которые поддерживают подобные ограничения, грозит дефицит российских туристов, что благоприятно скажется на других странах Евросоюза.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил против таких мер, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек также счёл неправомерным подобный запрет.
Pixabay