Эксперт рассказал, будут ли все европейские страны запрещать въезд россиянам

Не все европейские страны станут запрещать въезд россиянам. Такое мнение в беседе с радио "Комсомольская правда" выразил вице-президент альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Эксперт уверен, что большинство государств Шенгенской зоны не примут такое решение.

"Сначала казалось, что все страны сейчас поддержат Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и Чехию, но оказалось, что эти пять стран так и останутся пятёркой. Даже Финляндия приняла окончательное решение, что они будут выдавать туристические визы, хотя их будет непросто получить", — отметил Мкртчян.