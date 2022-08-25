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25 августа, 10:08

Аналитик Гривач объяснил, почему цены на газ в Европе растут

Причиной роста цен на голубое топливо в европейских странах является политика, которую проводят эти государства, в частности в отношении Москвы. Об этом в беседе с RT заявил заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По мнению эксперта, рынок голубого топлива очень чувствительный, он резко реагирует на любые сообщения в СМИ. Так, на увеличение стоимости газа влияет отсутствие позитивных новостей, обстановка с обслуживанием турбин газопровода "Северный поток – 1" и недостаточная выработка возобновляемых источников энергии в Европе, заметил специалист.

"С каждым днём приближается отопительный сезон в Северном полушарии. Уровень готовности к отопительному сезону в Европе достаточно слабый. Кроме того, мы видим рекордно низкие запасы ПХГ в США, что тоже влияет на уровень цен", — заключил Гривач.

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Ранее Лайф писал, что цена на газ в Европе в ходе торгов превысила отметку 3200 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 8 марта. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Общее повышение цены голубого топлива с начала дня составляет более 7%.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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