Аналитик Гривач объяснил, почему цены на газ в Европе растут

Причиной роста цен на голубое топливо в европейских странах является политика, которую проводят эти государства, в частности в отношении Москвы. Об этом в беседе с RT заявил заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По мнению эксперта, рынок голубого топлива очень чувствительный, он резко реагирует на любые сообщения в СМИ. Так, на увеличение стоимости газа влияет отсутствие позитивных новостей, обстановка с обслуживанием турбин газопровода "Северный поток – 1" и недостаточная выработка возобновляемых источников энергии в Европе, заметил специалист.

"С каждым днём приближается отопительный сезон в Северном полушарии. Уровень готовности к отопительному сезону в Европе достаточно слабый. Кроме того, мы видим рекордно низкие запасы ПХГ в США, что тоже влияет на уровень цен", — заключил Гривач.