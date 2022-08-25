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25 августа, 10:00

Украинским беженцам в Крыму пришлось извиняться после оскорбления россиян и президента

Украинским беженцам пришлось публично извиняться после того, как они оскорбили россиян в День независимости Украины, гуляя по посёлку Черноморское в Крыму. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Оскорбившим россиян и президента РФ украинским беженцам пришлось извиняться. Видео © Telegram-канал SHOT

"Я приношу свои искренние извинения за все мои слова и обещаю, что больше такого не повторится. Извините меня, пожалуйста, за всё", — сказала одна из беженок.

За парня извинения пришлось приносить его матери. Она попросила прощения за высказывания в адрес российских граждан и президента РФ. Парень признал, что допустил нецензурные и похабные выражения и пообещал, что впредь подобного не повторится.

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Ранее Лайф рассказывал, что поляки начали менять отношение к украинским беженцам. Сейчас жители страны начинают уставать и жаловаться на недостаток финансирования.

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Кадр видео Telegram-канал SHOT

Артур Лапсаков

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