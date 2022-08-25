Телефон подозреваемой в убийстве Дугиной находится за границей
Сотовый телефон гражданки Украины Натальи Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, по-прежнему находится за границей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента, который пытался дозвониться до подозреваемой.
При вызове номера Вовк автоинформатор сообщает на английском языке, что абонент не может принять звонок.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.
ФСБ РФ / t.me / RT