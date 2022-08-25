Телефон подозреваемой в убийстве Дугиной находится за границей

Сотовый телефон гражданки Украины Натальи Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, по-прежнему находится за границей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента, который пытался дозвониться до подозреваемой.

При вызове номера Вовк автоинформатор сообщает на английском языке, что абонент не может принять звонок.