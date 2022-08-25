"Борьба с РФ изматывает": Невероятные приключения пьяного работника Посольства США в Москве попали на видео

В Сети появилось видео с приключениями пьяного сотрудника Посольства США в Москве. По предварительным данным, Наварро Николас Сторми в пять часов утра пытался добраться до дипмиссии, перед этим несколько раз упав и испачкавшись в грязи. В МИД РФ обратили внимание на этот ролик и пошутили, что Госдеп США должен доплачивать сотрудникам посольства за тяжёлые условия труда.

Похождения пьяного сотрудника Посольства США в Москве Наварро Николаса Сторми в пять утра в столице. Видео © Telegram / МИД России

"Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее", — сказано в сообщении МИД РФ.

Как утверждает телеграм-канал "Руполит", Сторми смог попасть в здание дипмиссии лишь со второго раза, со стороны площади Героев Донбасса. До этого он безуспешно ломился в закрытый в ночное время вход на Малом Конюшковском переулке. На кадрах видно, как мужчина падает на дорогу, чудом не попав под проезжающие машины. На пути в посольство он привлёк внимание полицейских, один из которых всё же указал правильный путь пьяному сотруднику дипмиссии.