"Борьба с РФ изматывает": Невероятные приключения пьяного работника Посольства США в Москве попали на видео
В МИД РФ иронично отреагировали на видео с пьяным сотрудником Посольства США в Москве
В Сети появилось видео с приключениями пьяного сотрудника Посольства США в Москве. По предварительным данным, Наварро Николас Сторми в пять часов утра пытался добраться до дипмиссии, перед этим несколько раз упав и испачкавшись в грязи. В МИД РФ обратили внимание на этот ролик и пошутили, что Госдеп США должен доплачивать сотрудникам посольства за тяжёлые условия труда.
Похождения пьяного сотрудника Посольства США в Москве Наварро Николаса Сторми в пять утра в столице. Видео © Telegram / МИД России
"Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее", — сказано в сообщении МИД РФ.
Как утверждает телеграм-канал "Руполит", Сторми смог попасть в здание дипмиссии лишь со второго раза, со стороны площади Героев Донбасса. До этого он безуспешно ломился в закрытый в ночное время вход на Малом Конюшковском переулке. На кадрах видно, как мужчина падает на дорогу, чудом не попав под проезжающие машины. На пути в посольство он привлёк внимание полицейских, один из которых всё же указал правильный путь пьяному сотруднику дипмиссии.
По данным "Руполит", Сторми родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года. Он прошёл спецподготовку в Квантико, где стал кадровым морпехом. С 2021 года он работает сотрудником охраны Посольства США.
Ранее, 18 августа, в соцсетях появилось видео с дикими танцами премьера Финляндии Санны Марин на одной из вечеринок. В ролике она поёт, обнимается и танцует с другими людьми. По данным местных СМИ, тусовщики дополнили торжество не только алкоголем, но и наркотиками. Однако федеральный политик всё отрицала. Позже в ходе очередного брифинга Санна Марин сообщила, что сдала тест на наркотики. Затем стало известно, что тест премьера Финляндии Санны Марин на наркотики оказался отрицательным.
Telegram / МИД России