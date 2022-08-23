Пьяный пермский полицейский избил бывшую супругу и расстрелял из травмата её сожителя

В Пермском крае пьяный сотрудник полиции устроил дебош и в порыве гнева расстрелял из травмата нового бойфренда бывшей супруги. Как уточняет SHOT, саму женщину оперативник после этого избил обрезом.

Выпивший полицейский из Пермского края в порыве гнева избил бывшую супругу, выстрелил в её сожителя и покалечил их автомобиль. Видео © Telegram / SHOT

Старший лейтенант выпивал в квартире в Березняках вместе со своей сожительницей, дома также находился его десятилетний сын, который приехал в гости от матери. В какой-то момент партнёрша полицейского решила написать маме мальчика, что та своего сына больше не увидит.

Мать решила выяснить, в чём дело, и отправилась забирать ребёнка. Вместе с ней домой к пермскому правоохранителю поехал её новый сожитель. Когда они оказались на месте, пьяный полуголый сотрудник полиции вылетел из подъезда с обрезом и травматическим пистолетом и выстрелил ухажёру экс-супруги в живот.

После случившегося разъярённый мужчина не успокоился: налетел на бывшую жену и начал бить её обрезом по голове, а затем разбил её машину. По словам самого дебошира, он не хотел отдавать мальчика экс-супруге, потому что та якобы бьёт их сына.

Пара развелась два года назад, но женщина никогда не препятствовала встречам ребёнка с отцом. В результате полицейский был задержан, всё имеющееся оружие у него изъяли. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники регионального МВД.