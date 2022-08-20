Жених убил невесту в день свадьбы, спрятал её расчленённое тело в чемодан и уехал в путешествие

В Великобритании 46-летний мужчина забил до смерти собственную жену через несколько часов после свадьбы. Как сообщает Daily Mail, ранее он неоднократно нападал на возлюбленную, но та его всегда прощала.

Жуткое убийство произошло ещё в октябре прошлого года, но убийца долгое время водил полицейских за нос. Cиловики в итоге выяснили, что 45-летний Томас Натт повздорил с женой — 52-летней Дон Уокер, нанёс ей несколько ударов по лицу и шее, после чего она скончалась. Затем мужчина расчленил тело, сложил его в тканевый чемодан и выбросил в кусты за домом. "Опечаленный" вдовец обратился в полицию и заявил о пропаже любимой, а сам отправился "горевать" в свадебное путешествие.

Через несколько недель после расправы соседи обнаружили страшную находку: в убитой опознали пропавшую Уокер. По подозрению совершения преступления сразу задержали Натта. Он пытался оправдаться и заявлял, что якобы защищался, но это не убедило судью, поэтому теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.