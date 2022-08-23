Житель Абакана решил экстремальным способом привлечь внимание девушки и попал в больницу

В Абакане мужчина попытался вернуть возлюбленную, однако выбрал не самый подходящий для этого способ: результат оказался явно не таким, на какой он рассчитывал. Как рассказал телеграм-канал SHOT, теперь за его жизнь борются врачи.

В Абакане мужчина нашёл экстремальный способ привлечь внимание возлюбленной. Видео © Telegram / SHOT

Полицейские долго пытались отговорить мужчину от опасного способа добиться внимания некой Наташи, но даже после того, как он облил себя бензином, не стали предпринимать какие-либо меры. Всё это время герой-любовник звал к себе девушку, но ответных действий от неё так и не дождался. Тогда он пошёл на крайние меры. В результате полицейские успели предотвратить необратимые последствия, но мужчина всё же попал в больницу.

По данным телеграм-канала, в прошлом месяце герой "любовной драмы" всё из-за той же возлюбленной залез на телевышку и просидел там несколько часов, лишь напугав очевидцев.