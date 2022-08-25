Лайф снял пепелище на месте лесных пожаров в Рязанской области
Пожарные практически полностью потушили огонь в Рязанской области, остались лишь небольшие тлеющие участки, на месте продолжают работать аварийные службы. Лайф публикует видео с места событий.
Последствия пожара в Рязанской области. Видео © LIFE
На кадрах видны уже потушенные или догоревшие участки леса и сгоревшие деревья, кое-где всё ещё продолжает дымиться трава. В некоторых местах огонь выжег буквально всё, оставив лишь чёрную от пепла землю.
По данным корреспондента Лайфа, бороться с огнём в районе населённых пунктов Деулино и Ольгино пожарным помог прошедший сильный дождь. Сейчас на месте всё ещё работает много техники и рабочих, в том числе коммунальщики из Москвы. Бульдозеры создают защитную полосу на тот случай, если огонь пойдёт дальше.
Напомним, сильный запах гари от рязанских пожаров жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Огонь в области охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, был введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. А 24 августа врио главы Рязанской области доложил Путину о скорой ликвидации лесного пожара.
Скрин видео LIFE