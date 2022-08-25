Лайф снял пепелище на месте лесных пожаров в Рязанской области

На кадрах видны уже потушенные или догоревшие участки леса и сгоревшие деревья, кое-где всё ещё продолжает дымиться трава. В некоторых местах огонь выжег буквально всё, оставив лишь чёрную от пепла землю.

По данным корреспондента Лайфа, бороться с огнём в районе населённых пунктов Деулино и Ольгино пожарным помог прошедший сильный дождь. Сейчас на месте всё ещё работает много техники и рабочих, в том числе коммунальщики из Москвы. Бульдозеры создают защитную полосу на тот случай, если огонь пойдёт дальше.