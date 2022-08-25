В Харькове чиновник поделился фото с роскошного отдыха в Ницце и лишился работы
В Харькове уволили сотрудника мэрии из-за фото с отдыха в Ницце
Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова Сергей Колесник был уволен из-за фотографий с отдыха в Ницце. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен", — сказал он.
Ранее Колесник опубликовал в соцсетях фотографии с отдыха в Ницце, где он стоял рядом с автомобилем Porsche 911 серого цвета с харьковскими номерами. Также он выложил снимок с семьёй на фоне фонтана, держа в руках пакет из бутика люксового бренда Hermes. На это обратили внимание в харьковском телеграм-паблике "Труха". Пользователи Сети раскритиковали чиновника, выехавшего за границу во время российской спецоперации на Украине. Через пару часов Колесник закрыл страницу и удалил фото, однако они уже разошлись по Интернету.
Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский захотел поменять главнокомандующего ВСУ. По данным украинских журналистов, на место Залужного могут поставить действующего командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.
ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER