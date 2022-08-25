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25 августа, 15:42

В Харькове чиновник поделился фото с роскошного отдыха в Ницце и лишился работы

В Харькове уволили сотрудника мэрии из-за фото с отдыха в Ницце

Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова Сергей Колесник был уволен из-за фотографий с отдыха в Ницце. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен", — сказал он.

  • Сергей Колесник отдыхает в Ницце. Фото © Telegram / "Политика страны"
    Сергей Колесник отдыхает в Ницце. Фото © Telegram / "Политика страны"
  • Сергей Колесник отдыхает в Ницце. Фото © Telegram / "Политика страны"
    Сергей Колесник отдыхает в Ницце. Фото © Telegram / "Политика страны"

Сергей Колесник отдыхает в Ницце. Фото © Telegram / "Политика страны"

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Ранее Колесник опубликовал в соцсетях фотографии с отдыха в Ницце, где он стоял рядом с автомобилем Porsche 911 серого цвета с харьковскими номерами. Также он выложил снимок с семьёй на фоне фонтана, держа в руках пакет из бутика люксового бренда Hermes. На это обратили внимание в харьковском телеграм-паблике "Труха". Пользователи Сети раскритиковали чиновника, выехавшего за границу во время российской спецоперации на Украине. Через пару часов Колесник закрыл страницу и удалил фото, однако они уже разошлись по Интернету.

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Обложка ©

ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER

Григорий Воронцов

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