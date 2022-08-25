В Харькове чиновник поделился фото с роскошного отдыха в Ницце и лишился работы

Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова Сергей Колесник был уволен из-за фотографий с отдыха в Ницце. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен", — сказал он.





Ранее Колесник опубликовал в соцсетях фотографии с отдыха в Ницце, где он стоял рядом с автомобилем Porsche 911 серого цвета с харьковскими номерами. Также он выложил снимок с семьёй на фоне фонтана, держа в руках пакет из бутика люксового бренда Hermes. На это обратили внимание в харьковском телеграм-паблике "Труха". Пользователи Сети раскритиковали чиновника, выехавшего за границу во время российской спецоперации на Украине. Через пару часов Колесник закрыл страницу и удалил фото, однако они уже разошлись по Интернету.