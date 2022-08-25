Flightradar зафиксировал движение самолёта НАТО Boeing RC-135W напротив Крымского моста

Отметим, что воздушное судно принадлежит Королевским ВВС Великобритании. Сначала самолёт совершил круг над морем в районе напротив Крымского моста, затем RC-135W развернулся и продолжил движение в обратном направлении. А когда он долетел до Румынии, местонахождение борта сервис показывать перестал. Через несколько часов воздушное судно снова вылетело в сторону Керченского пролива.