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25 августа, 15:32

Flightradar зафиксировал движение самолёта НАТО Boeing RC-135W напротив Крымского моста

Самолёт-разведчик НАТО Boeing RC-135W двигался в районе Чёрного моря и в зоне напротив Крымского моста 24 августа. Соответствующие данные зафиксировал сервис Flightradar.

Отметим, что воздушное судно принадлежит Королевским ВВС Великобритании. Сначала самолёт совершил круг над морем в районе напротив Крымского моста, затем RC-135W развернулся и продолжил движение в обратном направлении. А когда он долетел до Румынии, местонахождение борта сервис показывать перестал. Через несколько часов воздушное судно снова вылетело в сторону Керченского пролива.

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Ранее самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос, Мурманская область. Благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31БМ британский разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей РФ. Позже Посольство Британии заявило, что нарушивший границу РФ самолёт-разведчик выполнял "рутинную операцию".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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