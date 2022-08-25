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25 августа, 15:16

Патрушев призвал обеспечить жителей Карелии устойчивым российским телевещанием

Карелию необходимо обеспечить устойчивой мобильной связью и российским телевещанием, чтобы защитить жителей от деструктивного иностранного информационного влияния. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

По его словам, такие меры необходимы в связи со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, а также сворачиванием приграничного сотрудничества европейских стран с Россией.

"Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях <...> В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание", — подчеркнул Патрушев.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент Финляндии счёл нынешнее время не подходящим для налаживания связей с РФ. По его словам, в нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала.

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ТАСС / Виталий Невар

Григорий Воронцов

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