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25 августа, 15:28

В "Роскосмосе" назвали дату пуска миссии Crew-5 с Анной Кикиной

NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5 — он состоится 3 октября в 19:45 мск. Об этом заявили в "Роскосмосе", не исключая, что старт может быть перенесён на более поздний срок.

Запуск пройдёт в рамках перекрёстных полётов российской госкорпорации и NASA, соответствующее соглашение было подписано в июле. В экипаж Crew Dragon в рамках миссии Crew-5 входят космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Пуск будет произведён ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В госкорпорации также напомнили, что 26 августа в 11:00 по московскому времени Анна Кикина проведёт предполётную пресс-конференцию.

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В июле в госкорпорации "Роскосмос" заявили, что Кикина отправится на МКС на Crew Dragon не ранее конца сентября. В рамках подготовки в компании SpaceX она поучаствует в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем корабля Crew Dragon.

Ирина Фальке

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