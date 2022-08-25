Стоимость газа в Европе превысила $3300 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе в ходе торгов превысила 3300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Отметим, что это произошло впервые с 7 марта.

При этом общий рост цены голубого топлива с начала дня составляет более 10%. Выросла и стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, достигнув 3313 долларов за тысячу кубометров, или 321 евро за МВт/ч.