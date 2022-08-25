Министр энергетики Болгарии Христов: СПГ на 50% дороже российского газа
Цена на сжиженный газ вдвое больше стоимости поставок российского газа по контракту с "Газпромом". Об этом заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов по итогам совещания по проверке хода строительства интерконнектора Греция – Болгария.
"После моделирования на основе формулы ценообразования в действующем контракте с "Газпром экспортом" видно, что этот газ является вторым по дешевизне после азербайджанского газа. Министр указал для сравнения на два законтрактованных предыдущим правительством танкера, которые должны быть разгружены в Ревитусе в сентябре — цена на них на 50% превышает поставки "Газпрома", — приводит его слова пресс-служба министерства.
По словам Христова, у Болгарии есть контракт с "Газпромом" на поставку трёх миллиардов кубометров природного газа и обязательное использование не менее 80% этого объёма. В случае невыполнения условий страна будет вынуждена заплатить за голубое топливо. В настоящий момент Болгария использовала только один миллиард кубометров, когда нужно 2,4 миллиарда.
По словам министра, благодаря долгосрочному контракту с "Газпромом" страна может и дальше получать дешёвый газ, не смешивая при этом предвыборную кампанию с экономикой. Однако Болгария ведёт переговоры с Турцией, Саудовской Аравией и другими государствами, которые могут предоставить голубое топливо республике по низкой стоимости.
Напомним, "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях. Позже в Софии решили подумать над оплатой ещё раз и поднять эту тему на совещании с Еврокомиссией. Россия в свою очередь готова возобновить поставки газа в Болгарию при соответствующем расчёте. 22 августа республика признала невозможность справиться без российского газа. Росен Христов анонсировал переговоры с компанией "Газпром экспорт" о поставке голубого топлива.
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