Министр энергетики Болгарии Христов: СПГ на 50% дороже российского газа

Цена на сжиженный газ вдвое больше стоимости поставок российского газа по контракту с "Газпромом". Об этом заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов по итогам совещания по проверке хода строительства интерконнектора Греция – Болгария.

"После моделирования на основе формулы ценообразования в действующем контракте с "Газпром экспортом" видно, что этот газ является вторым по дешевизне после азербайджанского газа. Министр указал для сравнения на два законтрактованных предыдущим правительством танкера, которые должны быть разгружены в Ревитусе в сентябре — цена на них на 50% превышает поставки "Газпрома", — приводит его слова пресс-служба министерства.

По словам Христова, у Болгарии есть контракт с "Газпромом" на поставку трёх миллиардов кубометров природного газа и обязательное использование не менее 80% этого объёма. В случае невыполнения условий страна будет вынуждена заплатить за голубое топливо. В настоящий момент Болгария использовала только один миллиард кубометров, когда нужно 2,4 миллиарда.