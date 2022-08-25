Хакеры Killnet взломали сайт Службы кибербезопасности Молдавии

Хакеры Killnet сообщили о взломе сайта Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), которая занимается предотвращением кибератак на информсистемы Молдавии. Участники группировки также опубликовали скриншот в подтверждение того, что портал не работает.

По словам хакеров, STISC ранее утверждала, "что за последние 72 часа было предотвращено несколько попыток кибератак на информационные системы государственного значения". Доступ к ресурсу по-прежнему закрыт.