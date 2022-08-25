Хакеры Killnet взломали сайт Службы кибербезопасности Молдавии
Хакеры Killnet сообщили о взломе сайта Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), которая занимается предотвращением кибератак на информсистемы Молдавии. Участники группировки также опубликовали скриншот в подтверждение того, что портал не работает.
По словам хакеров, STISC ранее утверждала, "что за последние 72 часа было предотвращено несколько попыток кибератак на информационные системы государственного значения". Доступ к ресурсу по-прежнему закрыт.
Ранее хакеры Killnet положили более 200 ресурсов Эстонии после демонтажа памятника Т-34. Проблемы возникли у ресурсов, связанных с финансами, услугами для дома, здравоохранения, образования, развлечения, а также государственными, коммерческими и другими функциями.