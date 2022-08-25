Химзавод "Стирол" в Горловке попал под обстрел ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку, снаряды попали по подстанции на химическом заводе "Стирол". Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Химзавод "Стирол" в Горловке попал под обстрел ВСУ. Видео © Телеграм-канал "Приходько РИК"
"По уточнённым данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП "Стирол" горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий", — написал он в телеграм-канале.
ВСУ также обстреливали химический концерн "Стирол" в Горловке 12 августа. На территории предприятия начался пожар. В результате той атаки никто не пострадал.
Телеграм-канал "Приходько РИК"