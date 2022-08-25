Химзавод "Стирол" в Горловке попал под обстрел ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку, снаряды попали по подстанции на химическом заводе "Стирол". Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"По уточнённым данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП "Стирол" горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий", — написал он в телеграм-канале.