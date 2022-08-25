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25 августа, 15:49

Химзавод "Стирол" в Горловке попал под обстрел ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку, снаряды попали по подстанции на химическом заводе "Стирол". Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Химзавод "Стирол" в Горловке попал под обстрел ВСУ. Видео © Телеграм-канал "Приходько РИК"

"По уточнённым данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП "Стирол" горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий", написал он в телеграм-канале.

Опубликованы фото с химзавода "Стирол" после обстрела ВСУ

Опубликованы фото с химзавода "Стирол" после обстрела ВСУ

ВСУ также обстреливали химический концерн "Стирол" в Горловке 12 августа. На территории предприятия начался пожар. В результате той атаки никто не пострадал.


Обложка ©

Телеграм-канал "Приходько РИК"

Александра Вишнякова

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