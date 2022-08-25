Путин поручил выделять по 900 млрд рублей на программу "Строительство" до 2025 года

Объём финансирования новой комплексной программы "Строительство" составит около 900 миллиардов рублей в год на период с 2023 по 2025 гг. На федеральную адресную инвестпрограмму до 2027 года будет выделяться по одному триллиону рублей ежегодно. Об этом говорится на сайте Кремля.

В перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству по итогам заседания президиума Госсовета отмечается, что срок исполнения установлен до 15 декабря 2022 года.

Кроме того, при формировании очередного федерального бюджета Правительство РФ должно предусмотреть дополнительно не менее 50 миллиардов рублей на строительство или реконструкцию незавершённых объектов, при возведении которых использовались федеральные средства.