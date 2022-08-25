Москвич лишился 33 миллионов рублей, решив приобрести доллары в "обменнике"

Житель Москвы лишился 33 миллионов рублей, решив обменять их на доллары в ближайшем подходящем пункте, однако нарвался на мошенников — "кассир", забрав деньги, сбежал. При этом в здании на 2-м Сетуньском проезде, куда и обратился 44-летний потерпевший, уже ничего не напоминает о наличии обменника. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина отдал сбережения "сотруднику", а тот отошёл от окошка, чтобы якобы пересчитать средства. Москвич немного подождал, но заподозрил неладное, а потом заметил, что воришка убегает по улице вместе с подельником.

Соучастники скрылись с места преступления на "Ладе", однако полиция быстро нашла автомобиль по номерам: их поймали в часе езды от места преступления. Мошенников задержали, сейчас с ними работает следователь. Под подозрением находятся Абрек А. и Шамиль Э.