Германия может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги
Die Papierindustrie: Из-за кризиса в энергетике в ФРГ упадёт производство туалетной бумаги
В Германии кризис на энергетическом рынке может привести к сокращению производства туалетной бумаги. Об этом сообщил председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель.
"В процессе производства гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечивать надёжность поставок", — цитирует издание Кренгеля.
По данным ассоциации, каждый немец за год в среднем использует 134 рулона туалетной бумаги. Кренгель отметил, что в текущих условиях энергетического кризиса главным приоритетом организации станет обеспечение граждан этим товаром.
Ранее в Германии оценили затраты на замену не поставленного из России газа. Так, бывшей немецкой "дочке" "Газпрома" — компании SEFE — для этого потребуется более €5 млн.
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