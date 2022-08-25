Германия может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги

В Германии кризис на энергетическом рынке может привести к сокращению производства туалетной бумаги. Об этом сообщил председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель.

"В процессе производства гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечивать надёжность поставок", — цитирует издание Кренгеля.

По данным ассоциации, каждый немец за год в среднем использует 134 рулона туалетной бумаги. Кренгель отметил, что в текущих условиях энергетического кризиса главным приоритетом организации станет обеспечение граждан этим товаром.