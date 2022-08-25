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25 августа, 17:03

Синод РПЦ перенёс проведение Архиерейского собора на неопределённый срок

Священный синод Русской православной церкви перенёс проведение Архиерейского собора на неопределённый срок из-за международной обстановки. Об этом говорится в постановлении на сайте Московского патриархата.

"Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, [решено] перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания Священного синода в декабре сего года", — сказано в тексте постановления.

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ТАСС / Артем Геодакян

Никита Осипов

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