Синод РПЦ перенёс проведение Архиерейского собора на неопределённый срок

Священный синод Русской православной церкви перенёс проведение Архиерейского собора на неопределённый срок из-за международной обстановки. Об этом говорится в постановлении на сайте Московского патриархата.

"Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, [решено] перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания Священного синода в декабре сего года", — сказано в тексте постановления.