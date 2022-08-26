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26 августа, 04:41

ЦРУ взялось за имущество россиян в Турции

Yeni Şafak: ЦРУ стало интересоваться недвижимостью россиян в Турции

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США стали интересоваться недвижимостью, которую россияне покупают в Турции. Спецслужба угрожает местному бизнесу последствиями такого сотрудничества с Россией. Об этом пишет проправительственная турецкая газета Yeni Şafak.

Издание, ссылаясь на свои источники, рассказывает, что резидент ЦРУ в Турции "открыто угрожал" на встречах с представителями местных строительных компаний. Поводом для этого стал рост продаж недвижимости россиянам.

"Один представитель ЦРУ задавал бизнесменам, представляющим строительный сектор, следующие вопросы: "Сколько жилья вы продали русским?", "В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?", "По каким каналам проводилась оплата?", "Получали ли вы деньги наличными или через банк?" — пишет газета.

ЦРУ так активизировалось в Турции на фоне попыток США усилить давление на Анкару, отмечает издание. Минфин США на днях предупредил Союз промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД) о последствиях сотрудничества с Россией в свете введённых санкций.

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ТАСС / Дмитрий Коробейников

Андрей Григорьев

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