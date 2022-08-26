Украинские военные ударили ракетами из HIMARS по Стаханову

Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Стаханов. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 04:30 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)", — говорится в Telegram-канале представительства.

Там добавили, что информация о пострадавших и повреждениях ещё уточняется.