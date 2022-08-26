Украинские военные ударили ракетами из HIMARS по Стаханову
ЛНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову
Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Стаханов. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 04:30 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)", — говорится в Telegram-канале представительства.
Там добавили, что информация о пострадавших и повреждениях ещё уточняется.
HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси производства компании Lockheed Martin. Изначально США поставили 12 единиц РСЗО Украине. 1 августа в Минобороны РФ сообщали, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили уже шесть пусковых установок HIMARS. Судя по данным ведомства, число выведенных из строя вооружений продолжает расти. Российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук М-3".
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