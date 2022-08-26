Siemens Energy объяснила слова главы МИД Канады о пяти турбинах для "Северного потока"

Заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о готовности отправить в Германию ещё пять турбин для "Северного потока" лишь подтвердило уже существующие договорённости, заявили в компании Siemens Energy. Там отметили, что нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом агрегата нет.

"Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного Правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию", — заявили в Siemens Energy РИА "Новости".

Там напомнили, что одна из турбин находится в Мюльхайме уже несколько недель.