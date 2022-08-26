Siemens Energy объяснила слова главы МИД Канады о пяти турбинах для "Северного потока"
Заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о готовности отправить в Германию ещё пять турбин для "Северного потока" лишь подтвердило уже существующие договорённости, заявили в компании Siemens Energy. Там отметили, что нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом агрегата нет.
"Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного Правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию", — заявили в Siemens Energy РИА "Новости".
Там напомнили, что одна из турбин находится в Мюльхайме уже несколько недель.
Как рассказывал Лайф, ранее в "Газпроме" заявили, что ни одна из турбин для "Северного потока" сейчас не находится на ремонте в Канаде. Так в компании прокомментировали заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о том, что Оттава готова вернуть с ремонтного завода в Монреале все пять оставшихся турбин.
Напомним также, что Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятными.
Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.
Telegram-канал / Газпром