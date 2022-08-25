"Газпром" ответил Канаде на заявление о судьбе всех турбин для "Северного потока"
"Газпром": Ни одна из турбин для "Северного потока" сейчас не находится на ремонте в Канаде
Компания "Газпром" ответила на заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о том, что Оттава готова вернуть с ремонтного завода в Монреале все пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток".
"В настоящее время ни одна из турбин КС (компрессорной станции) "Портовая" не находится на ремонте в Канаде", — заявили в "Газпроме".
Как рассказывал Лайф, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятными.
Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.
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