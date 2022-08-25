"Газпром" ответил Канаде на заявление о судьбе всех турбин для "Северного потока"

Компания "Газпром" ответила на заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о том, что Оттава готова вернуть с ремонтного завода в Монреале все пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток".

"В настоящее время ни одна из турбин КС (компрессорной станции) "Портовая" не находится на ремонте в Канаде", — заявили в "Газпроме".