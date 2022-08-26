Россиянам объяснили, что нужно сделать за месяц до начисления первой пенсии

Если потенциальный пенсионер хочет отказаться от автоматического расчёта положенных выплат, подать документы, которые позволят увеличить начисления, ему следует подать заявление за месяц до выхода на заслуженный отдых. Об этом рассказала завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская. Речь идёт о перерасчёте с учётом дополнительных данных.

"Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав", — рассказала Петровская агентству "Прайм".

В такой же срок заблаговременно будущему пенсионеру необходимо, при наличии, приложить к заявлению в ПФР и другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи. Заявление можно подать лично и в электронном виде, оно будет рассматриваться до пяти рабочих дней. Извещение о принятом решении должно прийти через три дня.