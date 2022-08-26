Шольц заявил об отказе поставлять Украине оружие для ударов по России

Оружие для ударов по России Германия поставлять Украине не будет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что Берлин намерен действовать так, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта.

"Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно чётко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным", — цитирует Шольца издание T-Online.

Шольц также добавил, что Германия не будет действовать в одиночку и всегда будет ориентироваться на то, что делают наши союзники.