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26 августа, 05:52

ЕАЭС создаст Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки взаимной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) создаст Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки торговли. Соответствующее соглашение приняли премьер-министры стран – членов объединения в рамках заседания межправительственного совета ЕАЭС.

"Теперь появится ещё один инструмент содействия бизнесу. Это то, о чём мы договорились, подробно вчера обсудили — Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о её учреждении", — рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, учреждённая организация будет оказывать страховую поддержку внешней торговле, простимулирует развитие взаимных инвестиций, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками.

Россия намерена отказаться от закупки в ЕАЭС западной техники

Россия намерена отказаться от закупки в ЕАЭС западной техники

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о контроле за таможенными пошлинами в Евразийском экономическом союзе.

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ТАСС / Астафьев Александр

Максим Плетнёв

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