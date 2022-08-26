ЕАЭС создаст Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки взаимной торговли
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) создаст Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки торговли. Соответствующее соглашение приняли премьер-министры стран – членов объединения в рамках заседания межправительственного совета ЕАЭС.
"Теперь появится ещё один инструмент содействия бизнесу. Это то, о чём мы договорились, подробно вчера обсудили — Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о её учреждении", — рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин.
По его словам, учреждённая организация будет оказывать страховую поддержку внешней торговле, простимулирует развитие взаимных инвестиций, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о контроле за таможенными пошлинами в Евразийском экономическом союзе.
ТАСС / Астафьев Александр