ЕАЭС создаст Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки взаимной торговли

"Теперь появится ещё один инструмент содействия бизнесу. Это то, о чём мы договорились, подробно вчера обсудили — Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о её учреждении", — рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин.