В машине россиянина на въезде в Белоруссию из Польши нашли предмет, похожий на взрывчатку

В автомобиле россиянина на въезде в Белоруссию из Польши, на пункте пропуска в Бресте, обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. Машина оцеплена, пропуск транспорта приостановлен. На место прибыли сотрудники МЧС и сапёрная группа, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.