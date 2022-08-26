В машине россиянина на въезде в Белоруссию из Польши нашли предмет, похожий на взрывчатку
В автомобиле россиянина на въезде в Белоруссию из Польши, на пункте пропуска в Бресте, обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. Машина оцеплена, пропуск транспорта приостановлен. На место прибыли сотрудники МЧС и сапёрная группа, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
"В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплён на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", — уточнили в ведомстве.
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