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26 августа, 07:09

В машине россиянина на въезде в Белоруссию из Польши нашли предмет, похожий на взрывчатку

В автомобиле россиянина на въезде в Белоруссию из Польши, на пункте пропуска в Бресте, обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. Машина оцеплена, пропуск транспорта приостановлен. На место прибыли сотрудники МЧС и сапёрная группа, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

"В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплён на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", уточнили в ведомстве.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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