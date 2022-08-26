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26 августа, 07:28

В рамках дела о взрыве на рынке в Ереване задержаны четверо граждан Армении

Следственные органы Армении задержали четырёх граждан страны в рамках уголовного дела о взрыве на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

"Четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела по взрыву в торговом центре "Сурмалу", — сказано в сообщении.

Напомним, 14 августа на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Жертвами трагедии стали не менее 16 человек, 62 получили ранения. Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей.

Посольство направило ноту в МИД Армении из-за обвинений в причастности РФ ко взрыву в "Сурмалу"

Посольство направило ноту в МИД Армении из-за обвинений в причастности РФ ко взрыву в "Сурмалу"

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t.me / "Армянская вендетта"

Оксана Попова

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