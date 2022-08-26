Москва 26 августа может побить температурный рекорд последних 70 лет

Температура воздуха в пятницу в Москве прогреется до 33 градусов, что станет рекордным показателем для этой даты за последние 70 лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность без осадков, 31–33 градуса в мегаполисе и 29–34 — по области. <...> Сегодня ожидается температурный рекорд. Такая высокая температура 26 августа впервые за 70 лет, с момента создания метеостанции ВДНХ, ожидается в Москве", — рассказал метеоролог.

По его словам, ветер в столице ожидается юго-восточный, до семи метров в секунду, при этом атмосферное давление будет оставаться выше нормы — 753 мм ртутного столба — и в течение дня существенно не изменится.