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26 августа, 07:21

Москва 26 августа может побить температурный рекорд последних 70 лет

Температура воздуха в пятницу в Москве прогреется до 33 градусов, что станет рекордным показателем для этой даты за последние 70 лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность без осадков, 31–33 градуса в мегаполисе и 29–34 — по области. <...> Сегодня ожидается температурный рекорд. Такая высокая температура 26 августа впервые за 70 лет, с момента создания метеостанции ВДНХ, ожидается в Москве", — рассказал метеоролог.

По его словам, ветер в столице ожидается юго-восточный, до семи метров в секунду, при этом атмосферное давление будет оставаться выше нормы — 753 мм ртутного столба — и в течение дня существенно не изменится.

25 августа в Москве стало самым жарким за 34 года

25 августа в Москве стало самым жарким за 34 года

Однако аномальная жара в Москве продлится недолго: уже с начала сентября в столицу придёт резкое похолодание. Если 31 августа воздух прогреется до 25 градусов, то уже 1 сентября температура может опуститься до 11 градусов.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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