Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
Метеоролог Позднякова: После рекордной жары Москву ожидает резкое похолодание
Аномальная жара в Москве продлится ещё несколько дней: сегодня максимальной отметкой на термометре станет +34 градуса, в пятницу и субботу ожидается +33, а в воскресенье и понедельник — +30. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, с сентябрём придёт резкое похолодание.
"Асфальт сейчас раскаляется до +40 градусов. А потом резко наступит осень: 31 августа днём +25 градусов, а первого сентября всего +11", — предупредила специалист в разговоре с kp.ru.
По её словам, об этом свидетельствуют все модели прогнозов. Позднякова пояснила, что на высоте того слоя атмосферы, который определяет погоду, 1 сентября температура будет уже минусовая.
Ранее климатолог Зайцева объяснила, придёт ли в Россию сильнейшая за 500 лет в Европе засуха. Она также отметила, что уже сейчас синоптики предупреждают, что к 1 сентября в регионах могут зарядить осенние дожди.
Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл