Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

Аномальная жара в Москве продлится ещё несколько дней: сегодня максимальной отметкой на термометре станет +34 градуса, в пятницу и субботу ожидается +33, а в воскресенье и понедельник — +30. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, с сентябрём придёт резкое похолодание.

"Асфальт сейчас раскаляется до +40 градусов. А потом резко наступит осень: 31 августа днём +25 градусов, а первого сентября всего +11", — предупредила специалист в разговоре с kp.ru.

По её словам, об этом свидетельствуют все модели прогнозов. Позднякова пояснила, что на высоте того слоя атмосферы, который определяет погоду, 1 сентября температура будет уже минусовая.