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25 августа, 13:46

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

Метеоролог Позднякова: После рекордной жары Москву ожидает резкое похолодание

Аномальная жара в Москве продлится ещё несколько дней: сегодня максимальной отметкой на термометре станет +34 градуса, в пятницу и субботу ожидается +33, а в воскресенье и понедельник — +30. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, с сентябрём придёт резкое похолодание.

"Асфальт сейчас раскаляется до +40 градусов. А потом резко наступит осень: 31 августа днём +25 градусов, а первого сентября всего +11", — предупредила специалист в разговоре с kp.ru.

По её словам, об этом свидетельствуют все модели прогнозов. Позднякова пояснила, что на высоте того слоя атмосферы, который определяет погоду, 1 сентября температура будет уже минусовая.

25 августа в Москве стало самым жарким за 34 года

25 августа в Москве стало самым жарким за 34 года

Ранее климатолог Зайцева объяснила, придёт ли в Россию сильнейшая за 500 лет в Европе засуха. Она также отметила, что уже сейчас синоптики предупреждают, что к 1 сентября в регионах могут зарядить осенние дожди.

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Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Ирина Фальке

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