"Динамо" может подписать контракт с сербским полузащитником Миливоевичем
Московское "Динамо" рассматривает возможность подписания контракта с сербским полузащитником английского "Кристал Пэлас" Лукой Миливоевичем. Об этом пишет "Чемпионат".
По данным источника, бело-голубые рассматривают серба в качестве замены израильскому полузащитнику Карацеву, аренда которого не может состояться, несмотря на прежние соглашения между командами и игроком.
Добавим, 31-летний Миливоевич выступает за "Кристал Пэлас" с 2017 года. За это время футболист провёл 181 матч и забил 29 голов.
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