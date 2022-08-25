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25 августа, 13:45

"Динамо" может подписать контракт с сербским полузащитником Миливоевичем

Московское "Динамо" рассматривает возможность подписания контракта с сербским полузащитником английского "Кристал Пэлас" Лукой Миливоевичем. Об этом пишет "Чемпионат".

По данным источника, бело-голубые рассматривают серба в качестве замены израильскому полузащитнику Карацеву, аренда которого не может состояться, несмотря на прежние соглашения между командами и игроком.

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Добавим, 31-летний Миливоевич выступает за "Кристал Пэлас" с 2017 года. За это время футболист провёл 181 матч и забил 29 голов.

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Getty Images / Mark Evans

Шамиль Гаджиев

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