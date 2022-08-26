Ребёнку отрубило ногу винтом катера во время катания на водных лыжах на Оке

Мальчику отрубило ногу винтом катера во время катания на водных лыжах на Оке в Подмосковье. Как сообщили в Западном МСУ на транспорте СК России, на ребёнка наехал катер, которым управлял пьяный мужчина.

"По предварительным данным, сегодня около 17 часов несовершеннолетний, тренируясь на водных лыжах, отцепился от катера и погрузился в воду, после чего водитель маломерного судна, следовавший за ним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на него, причинил моторным винтом тяжкий вред здоровью в виде травмы ноги", — сказано в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Мальчика экстренно госпитализировали, водителя катера задержали. СК возбудил уголовное дело по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).