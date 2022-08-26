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26 августа, 07:44

Выпущенные по Стаханову в ЛНР ракеты HIMARS попали в гостиницу

<p>Последствия обстрела гостиницы в Стаханове. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/gplnr/1783?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральной прокуратуры ЛНР</a></p>

Последствия обстрела гостиницы в Стаханове. Фото © Телеграм-канал Генеральной прокуратуры ЛНР

В ходе обстрела Вооружёнными силами Украины города Стаханова ракеты системы HIMARS попали в гостиницу. Фото публикует Генеральная прокуратура ЛНР.

Последствия обстрела гостиницы в Стаханове. Фото © Телеграм-канал Генеральной прокуратуры ЛНР

Последствия обстрела гостиницы в Стаханове. Фото © Телеграм-канал Генеральной прокуратуры ЛНР

Последствия обстрела гостиницы в Стаханове. Фото © Телеграм-канал Генеральной прокуратуры ЛНР

Последствия обстрела гостиницы в Стаханове. Фото © Телеграм-канал Генеральной прокуратуры ЛНР

Последствия обстрела гостиницы в Стаханове. Фото © Телеграм-канал Генеральной прокуратуры ЛНР

Последствия обстрела гостиницы в Стаханове. Фото © Телеграм-канал Генеральной прокуратуры ЛНР

В результате здание гостиницы разрушено, также повреждены остекление и стены в соседних жилых домах. С места изъяты фрагменты ракет РСЗО HIMARS. По данным "Mash на Донбассе", очевидцы сообщают о нескольких погибших, но официальной информации на этот счёт пока нет.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям УК ЛНР "Применение запрещённых средств и методов ведения войны" и "Геноцид".

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Напомним, в ночь на 26 августа Вооружённые силы Украины выпустили 10 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Стаханову.

Александра Вишнякова

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