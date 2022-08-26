Выпущенные по Стаханову в ЛНР ракеты HIMARS попали в гостиницу
В ходе обстрела Вооружёнными силами Украины города Стаханова ракеты системы HIMARS попали в гостиницу. Фото публикует Генеральная прокуратура ЛНР.
В результате здание гостиницы разрушено, также повреждены остекление и стены в соседних жилых домах. С места изъяты фрагменты ракет РСЗО HIMARS. По данным "Mash на Донбассе", очевидцы сообщают о нескольких погибших, но официальной информации на этот счёт пока нет.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям УК ЛНР "Применение запрещённых средств и методов ведения войны" и "Геноцид".
Напомним, в ночь на 26 августа Вооружённые силы Украины выпустили 10 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Стаханову.