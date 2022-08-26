ВЦИОМ: Путину доверяют более 81% россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос до 81,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого 15–21 августа среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,2% участников опроса (плюс 1,2 п.п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,4% (плюс 0,6 п.п. за неделю)", — сказано в исследовании.

Работу главы государства одобряют 78,4% опрошенных (+0,6 п.п. за неделю), премьер-министра РФ и правительства — 52,6% (+0,4 п.п. за неделю) и 50,9% (–1,2 п.п. за неделю) соответственно. Согласно опросу ВЦИОМ, поддерживают "Единую Россию" 39,9% респондентов, КПРФ — 10,7%, "Новых людей" — 4,3%, ЛДПР — 8,6%, партию "Справедливая Россия — За правду" — 5,4%.