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25 августа, 18:55

"Ничего не предвещало": Пожарный рассказал, как с коллегами на авто преодолевал стену огня

Командир пожарной части рассказал, как въехал с коллегами в верховой пожар под Нижним

Командир пожарной части Никита Чемириский, который несколько дней назад вместе с коллегами оказался в самом пекле лесного пожара, поделился подробностями произошедшего. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Командир пожарной части рассказал о пережитом в лесном пожаре под Нижним Новгородом. Видео © Telegram / SHOT

По словам пожарного, возгорание произошло не в Рязанской, а в Нижегородской области. Заметив во время патрулирования странную дымку, водитель "Урала" предложил остановить автомобиль, но бригада продолжила ехать. При этом никто и не подозревал, что огонь будет такой силы, признался командир части.

"Появился такой розовато-красный горизонт, и стала меняться погода. Ребята, говорю, по ходу начинается верховой пожар, нужно ускорить движение. Дал команду закрыть окна", — рассказал Чемириский.

В какой-то момент, когда огонь остался позади автомобиля, машина остановилась из-за попадания в фильтр углекислого газа. Однако благодаря высокой скорости, которую команда пожарных набрала, продвигаясь сквозь пламя, машина накатом выехала из пекла.

"Закрываем окна! Гони!": Лайф снял, как пожарные преодолевают стену огня в Рязанской области

"Закрываем окна! Гони!": Лайф снял, как пожарные преодолевают стену огня в Рязанской области

Ранее Лайф писал, что в Нижегородской области локализовали крупный лесной пожар. На сегодняшний день нет угрозы населённым пунктам и лесному массиву за пределами опашки.

Ирина Фальке

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