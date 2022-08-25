Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников от ОНФ учебному центру имени В. Жоги
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко передали Республиканскому учебному центру по управлению БПЛА имени В. Жоги 86 беспилотников от Общероссийского народного фронта. Об этом говорится в заявлении лидера ДНР в телеграм-канале.
Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников от ОНФ учебному центру имени В. Жоги. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
"Мы большое внимание в республике уделяем современным методам ведения борьбы, в частности использованию БПЛА. Совместно с заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко передали Республиканскому учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта", — написал он.
Пушилин также поблагодарил граждан РФ, которые помогают российским бойцам на передовой выполнять тяжёлую работу эффективнее.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин поручил выплатить по десять тысяч семьям школьников Донбасса и освобождённых территорий. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок — до 1 октября 2022 года.
Telegram / Пушилин Д.В.