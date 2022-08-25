Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко передали Республиканскому учебному центру по управлению БПЛА имени В. Жоги 86 беспилотников от Общероссийского народного фронта. Об этом говорится в заявлении лидера ДНР в телеграм-канале.

Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников от ОНФ учебному центру имени В. Жоги. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"Мы большое внимание в республике уделяем современным методам ведения борьбы, в частности использованию БПЛА. Совместно с заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко передали Республиканскому учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта", — написал он.

Пушилин также поблагодарил граждан РФ, которые помогают российским бойцам на передовой выполнять тяжёлую работу эффективнее.