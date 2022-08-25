Зеленский в ходе телефонного разговора с Байденом поблагодарил его за финансовую помощь
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом поблагодарил его за финансовую помощь. Об этом лидер Незалежной заявил в "Твиттере".
"Отлично поговорил с Джо Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинскому народу — в сфере безопасности и финансов", — написал Зеленский.
Ранее президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Данный пакет поддержки является крупнейшим в истории Соединённых Штатов Америки.
Специальная военная операция на Украине
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ТАСС / Zuma