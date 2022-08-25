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25 августа, 18:20

Зеленский в ходе телефонного разговора с Байденом поблагодарил его за финансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом поблагодарил его за финансовую помощь. Об этом лидер Незалежной заявил в "Твиттере".

"Отлично поговорил с Джо Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинскому народу — в сфере безопасности и финансов", — написал Зеленский.

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Ранее президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Данный пакет поддержки является крупнейшим в истории Соединённых Штатов Америки.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов

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