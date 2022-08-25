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25 августа, 14:06

Электроснабжение Херсона и ряда областных районов восстановлено

В Херсоне, Новой Каховке и Голопристанском районе восстановили электроснабжение

Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области восстановлена. Об этом в телеграм-канале сообщает администрация региона.

"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в скором времени поломка будет устранена, после чего электричество восстановят на всей территории Херсонской области.

В Мелитополе восстановили подачу электричества

В Мелитополе восстановили подачу электричества

Лайф напоминает, что перебои с электроснабжением начались в четверг днём в Херсонской и Запорожской областях. По словам местных властей, без электричества остались Мелитополь, Херсон, а также некоторые населённые пункты.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Григорий Воронцов

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