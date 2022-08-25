Электроснабжение Херсона и ряда областных районов восстановлено
В Херсоне, Новой Каховке и Голопристанском районе восстановили электроснабжение
Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области восстановлена. Об этом в телеграм-канале сообщает администрация региона.
"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что в скором времени поломка будет устранена, после чего электричество восстановят на всей территории Херсонской области.
Лайф напоминает, что перебои с электроснабжением начались в четверг днём в Херсонской и Запорожской областях. По словам местных властей, без электричества остались Мелитополь, Херсон, а также некоторые населённые пункты.
ТАСС / Кирилл Кухмарь