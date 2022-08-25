Электроснабжение Херсона и ряда областных районов восстановлено

Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области восстановлена. Об этом в телеграм-канале сообщает администрация региона.

"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", — говорится в сообщении.