Все билеты на матч "Факел" – "Спартак" распроданы

Отметим, что с прошлого вечера болельщики начали занимать места в очереди за билетами, которые реализовывались только в кассах возле стадиона. На улицах по-прежнему остаётся множество поклонников футбола, которые выкрикивают нецензурные кричалки в адрес перекупщиков, продающих билеты по цене в четыре раза дороже, чем в кассах.