Все билеты на матч "Факел" – "Спартак" распроданы
Болельщики раскупили все билеты на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Факел" – "Спартак", который пройдёт в Воронеже 27 августа.
Отметим, что с прошлого вечера болельщики начали занимать места в очереди за билетами, которые реализовывались только в кассах возле стадиона. На улицах по-прежнему остаётся множество поклонников футбола, которые выкрикивают нецензурные кричалки в адрес перекупщиков, продающих билеты по цене в четыре раза дороже, чем в кассах.
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Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет.
VK / ФК "Факел" Воронеж