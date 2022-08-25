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25 августа, 13:58

Все билеты на матч "Факел" – "Спартак" распроданы

Болельщики раскупили все билеты на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Факел" – "Спартак", который пройдёт в Воронеже 27 августа.

Отметим, что с прошлого вечера болельщики начали занимать места в очереди за билетами, которые реализовывались только в кассах возле стадиона. На улицах по-прежнему остаётся множество поклонников футбола, которые выкрикивают нецензурные кричалки в адрес перекупщиков, продающих билеты по цене в четыре раза дороже, чем в кассах.

"Не зря всё": Болельщики "Факела" рассказали, как долго стоят в очереди за билетами на игру со "Спартаком"

"Не зря всё": Болельщики "Факела" рассказали, как долго стоят в очереди за билетами на игру со "Спартаком"

Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет.

Обложка ©

VK / ФК "Факел" Воронеж

Шамиль Гаджиев

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