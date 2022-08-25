"Не зря всё": Болельщики "Факела" рассказали, как долго стоят в очереди за билетами на игру со "Спартаком"

Фанаты воронежского "Факела", которые продолжают стоять в огромной очереди ради билетов на матч со "Спартаком", рассказали, когда они пришли к стадиону и почему не уходят обратно. Об этом поклонники воронежцев рассказали телеграм-каналу SHOT.

Болельщики "Факела" почти сутки стоят в очереди за билетами на матч со "Спартаком". Видео © Telegram / SHOT

"Стою с восьми вечера вчерашнего дня. Ночью я уезжал. За машиной съездил. У нас здесь товарищ стоял, тут со стульями приезжали на машинах. Из Белгорода приехали ребята, стояли в очереди. Счастлив? Конечно! Не зря всё", — рассказал один из поклонников воронежской команды.

Другой фанат заметил, что в очереди находится с девяти утра, а его друзья приехали туда немногим ранее — к семи утра. При этом болельщики не оставляют надежды купить билет и верят, что смогут это сделать. Болельщик также рассказал, что перекупщики продают заветные билеты втридорога.