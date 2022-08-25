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25 августа, 13:51

"Не зря всё": Болельщики "Факела" рассказали, как долго стоят в очереди за билетами на игру со "Спартаком"

Фанаты "Факела" рассказали, как стоят в очереди ради билетов на матч со "Спартаком"

Фанаты воронежского "Факела", которые продолжают стоять в огромной очереди ради билетов на матч со "Спартаком", рассказали, когда они пришли к стадиону и почему не уходят обратно. Об этом поклонники воронежцев рассказали телеграм-каналу SHOT.

Болельщики "Факела" почти сутки стоят в очереди за билетами на матч со "Спартаком". Видео © Telegram / SHOT

"Стою с восьми вечера вчерашнего дня. Ночью я уезжал. За машиной съездил. У нас здесь товарищ стоял, тут со стульями приезжали на машинах. Из Белгорода приехали ребята, стояли в очереди. Счастлив? Конечно! Не зря всё", — рассказал один из поклонников воронежской команды.

Другой фанат заметил, что в очереди находится с девяти утра, а его друзья приехали туда немногим ранее — к семи утра. При этом болельщики не оставляют надежды купить билет и верят, что смогут это сделать. Болельщик также рассказал, что перекупщики продают заветные билеты втридорога.

"Очень хочу попасть на этот матч, потому что атмосфера на стадионе — она очень сумасшедшая. Несравнимо с тем, как по телевизору смотреть. Стою тут с семи утра", — рассказал ещё один болельщик "Факела".

"Факел" извинился перед "Спартаком" за запрет на атрибутику клуба на ближайшем матче

"Факел" извинился перед "Спартаком" за запрет на атрибутику клуба на ближайшем матче

Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет.

Шамиль Гаджиев

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