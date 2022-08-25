"Не зря всё": Болельщики "Факела" рассказали, как долго стоят в очереди за билетами на игру со "Спартаком"
Фанаты "Факела" рассказали, как стоят в очереди ради билетов на матч со "Спартаком"
Фанаты воронежского "Факела", которые продолжают стоять в огромной очереди ради билетов на матч со "Спартаком", рассказали, когда они пришли к стадиону и почему не уходят обратно. Об этом поклонники воронежцев рассказали телеграм-каналу SHOT.
Болельщики "Факела" почти сутки стоят в очереди за билетами на матч со "Спартаком". Видео © Telegram / SHOT
"Стою с восьми вечера вчерашнего дня. Ночью я уезжал. За машиной съездил. У нас здесь товарищ стоял, тут со стульями приезжали на машинах. Из Белгорода приехали ребята, стояли в очереди. Счастлив? Конечно! Не зря всё", — рассказал один из поклонников воронежской команды.
Другой фанат заметил, что в очереди находится с девяти утра, а его друзья приехали туда немногим ранее — к семи утра. При этом болельщики не оставляют надежды купить билет и верят, что смогут это сделать. Болельщик также рассказал, что перекупщики продают заветные билеты втридорога.
"Очень хочу попасть на этот матч, потому что атмосфера на стадионе — она очень сумасшедшая. Несравнимо с тем, как по телевизору смотреть. Стою тут с семи утра", — рассказал ещё один болельщик "Факела".
Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет.