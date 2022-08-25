Юрист рассказал, за что дачники могут получить штрафы

Дачники, которые нелегально устраивают продажу продуктов на стихийных рынках, могут получить штраф до двух тысяч рублей за торговлю в неположенном месте. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил юрист "Единого центра защиты" Андрей Горин.

"В настоящий момент самым простым "каналом" сбыта для простого дачника может быть небольшой стихийный рынок, который есть в любом городе, возле остановок, рядом с продуктовыми магазинами. Но в данной ситуации садовод рискует получить штраф за торговлю в неположенном месте. Он варьируется от 500 до 2000 рублей", — рассказал эксперт.

Продавать урожай можно на обычных городских рынках, где есть так называемые социальные места, которые предоставляются всем желающим. Хотя, заметил юрист, скорость торговли в таком случае будет из-за конкуренции гораздо ниже. Штрафы выписывают ещё тем дачникам, которые занимаются продажей возле сезонных ярмарок. Там всегда присутствуют правоохранители. Чтобы принять участие в такой ярмарке и легально торговать нужно просто подать заявку, но придётся внести солидарный взнос.

По словам Горина, также можно обратиться на оптовую базу, но там цены занижены. Причём такие варианты относятся исключительно к товарам на растительной основе, другие торговать запрещено. Так, отметил юрист, продукты животного происхождения реализуются по иным правилам, с большим контролем и строгими ограничениями. Кроме того, штрафы выплачиваются и при неуплате налогов.

"Практика рассмотрения дел по поводу неуплаты дачниками налогов есть, и сводится она к следующему: если соблюдаются условия, суды отказывают в иске, а если нет, то суд взыскивает долги", — объяснил Горин.