Глава офиса Зеленского Ермак: Украина станет осью системы безопасности ЕС

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Незалежная намерена не просто вступить в Евросоюз, но и стать центром формирования безопасности всего региона. Об этом он сообщил в "Твиттере".

"После окончания войны Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе", — написал Ермак.

Также, по его словам, для достижения этой цели Киев сделает "всё возможное и невозможное".