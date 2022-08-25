Глава офиса Зеленского Ермак: Украина станет осью системы безопасности ЕС
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Незалежная намерена не просто вступить в Евросоюз, но и стать центром формирования безопасности всего региона. Об этом он сообщил в "Твиттере".
"После окончания войны Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе", — написал Ермак.
Также, по его словам, для достижения этой цели Киев сделает "всё возможное и невозможное".
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат. Говоря о месте дислокации, он подчеркнул, что оно будет находиться не на территории Украины, "а в соседней стране".
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Twitter / @AndriyYermak