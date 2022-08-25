Почти половина россиян уверены в улучшении позиции РФ в мире

Почти половина россиян (47%) выразила уверенность, что в ближайшие шесть месяцев позиция России на мировой арене улучшится, ещё 20% считают, что власти добьются успехов и внутри страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом 31% опрошенных уверены в том, что позиция России в мире не поменяется, а 15% — прогнозируют ухудшение. Кроме того, выяснилось, что четверть россиян (24%) верят в улучшения в экономической ситуации внутри страны. Однако почти половина (42%) таких изменений не ожидают, а 26% — уверены в ухудшении положения.

Также ВЦИОМ установил: 20% жителей России верят в то, что в ближайшие полгода правительство сможет добиться улучшений в стране, 34% опрошенных сочли такой исход вероятным, однако 14% оказались не уверены, в какую сторону будет двигаться страна, 16% ожидают негативного сценария, и 11% точно уверены в грядущем ухудшении положения.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 августа среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.