Дочь рассказала о состоянии страдающей Альцгеймером актрисы Тереховой в день её 80-летия

Дочь советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Анна поделилась подробностями состояния страдающей Альцгеймером артистки в её юбилей — 25 августа звезде фильма "Собака на сене" исполняется 80 лет. Слова родственницы приводит kp.ru.

"Держится. Многое понимает, у неё осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку", — рассказала Анна.

Иногда, призналась девушка, её мать очень внимательно смотрит спектакли по телевизору, наблюдая за игрой актёров.