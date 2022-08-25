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25 августа, 13:56

Дочь рассказала о состоянии страдающей Альцгеймером актрисы Тереховой в день её 80-летия

Дочь советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Анна поделилась подробностями состояния страдающей Альцгеймером артистки в её юбилей — 25 августа звезде фильма "Собака на сене" исполняется 80 лет. Слова родственницы приводит kp.ru.

"Держится. Многое понимает, у неё осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку", — рассказала Анна.

Иногда, призналась девушка, её мать очень внимательно смотрит спектакли по телевизору, наблюдая за игрой актёров.

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В январе Лайф рассказывал, что Терехова заразилась коронавирусом, от которого умер её муж Виктор Терехов. Однако, по словам сына артистки, тогда с его мамой всё обошлось.

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VK / Театр имени Моссовета

Артур Лапсаков

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