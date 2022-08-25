Дочь рассказала о состоянии страдающей Альцгеймером актрисы Тереховой в день её 80-летия
Дочь советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Анна поделилась подробностями состояния страдающей Альцгеймером артистки в её юбилей — 25 августа звезде фильма "Собака на сене" исполняется 80 лет. Слова родственницы приводит kp.ru.
"Держится. Многое понимает, у неё осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку", — рассказала Анна.
Иногда, призналась девушка, её мать очень внимательно смотрит спектакли по телевизору, наблюдая за игрой актёров.
В январе Лайф рассказывал, что Терехова заразилась коронавирусом, от которого умер её муж Виктор Терехов. Однако, по словам сына артистки, тогда с его мамой всё обошлось.