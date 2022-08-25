Синоптик рассказал, какую погоду ждать в День знаний в Москве

1 сентября температура в Москве не поднимется выше 15–20 градусов. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По словам эксперта, уже в начале сентября придётся перейти на осенний гардероб из-за похолодания.

"Предполагаемо, что 31 августа в столичном регионе пройдут дожди. Не исключено, что с порывами ветра и грозами. 1 и 2 сентября ожидается не выше 15–20 градусов. Мы перешагнём из лета в осень буквально за один день", — отметил Шувалов.

Снижение температуры связано с тем, что антициклон перестанет влиять на Москву, он опускается в высотные фронтальные зоны. Причём наиболее активно данный процесс будет происходить с 31 августа по 2 сентября, подчеркнул эксперт.

Синоптик предупредил, что 1 сентября могут пойти дожди, вероятность осадков превышает 50%. А давление будет периодически меняться, однако это не подействует на самочувствие людей в торжественный день, подчеркнул специалист. Таким образом, придёт осень, которая наступит в унисон с календарём, заключил Шувалов.