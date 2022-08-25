Эксперт Мкртчян рассказал, как россияне могут въезжать в Эстонию

Въезд в Эстонию для обладателей шенгенских виз из РФ закрыт, однако для россиян всё же есть способ посетить территорию этой страны. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян указал на то, что запрет касается только перехода границы с российской стороны.

"Если вы выезжаете в Эстонию со стороны Латвии или Финляндии, то вы можете въехать с итальянской визой или финской визой. Шенген этим силён, там нет границ между странами, нет границы между Испанией и Францией", — отметил Мкртчян в беседе радио "Комсомольская правда".

Эксперт объяснил, что граница проведена только на карте. Он подсказал, что россиянам можно спокойно проехать на поезде из Барселоны в Париж и никто при этом не станет проверять паспорт.