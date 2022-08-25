Эксперт Мкртчян рассказал, как россияне могут въезжать в Эстонию
Въезд в Эстонию для обладателей шенгенских виз из РФ закрыт, однако для россиян всё же есть способ посетить территорию этой страны. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян указал на то, что запрет касается только перехода границы с российской стороны.
"Если вы выезжаете в Эстонию со стороны Латвии или Финляндии, то вы можете въехать с итальянской визой или финской визой. Шенген этим силён, там нет границ между странами, нет границы между Испанией и Францией", — отметил Мкртчян в беседе радио "Комсомольская правда".
Эксперт объяснил, что граница проведена только на карте. Он подсказал, что россиянам можно спокойно проехать на поезде из Барселоны в Париж и никто при этом не станет проверять паспорт.
Ранее Лайф писал, что премьер Эстонии Каллас заявила, что российские туристы угрожают безопасности страны. Политик назвала путешествия в Европу не правами человека, а привилегией. И при этом высказалась, что российские туристы из Москвы и Санкт-Петербурга способны оказать давление на власти РФ, если чувствуют ограничения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. Против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США.
Wikipedia / Ireen Trummer