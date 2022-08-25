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25 августа, 18:06

Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован

Пожар на химическом заводе "Стирол" в Горловке, произошедший после обстрела украинскими военными, ликвидирован. Об этом говорится в заявлении МЧС Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

"В 20:39 (время совпадает с московским. — Прим. Лайфа) силами МЧС ДНР пожар ликвидирован", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, для тушения пожара была произведена пенная атака. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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Лайф напоминает, что сегодня Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку, снаряды попали по подстанции на химическом заводе "Стирол". Так, на территории ГП "Стирол" загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт, а на территории ГП "Трансаммиак" — кровля здания.

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Телеграм-канал "Приходько РИК"

Никита Осипов
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