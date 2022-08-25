Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован

Пожар на химическом заводе "Стирол" в Горловке, произошедший после обстрела украинскими военными, ликвидирован. Об этом говорится в заявлении МЧС Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

"В 20:39 (время совпадает с московским. — Прим. Лайфа) силами МЧС ДНР пожар ликвидирован", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, для тушения пожара была произведена пенная атака. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.