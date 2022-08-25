Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован
Пожар на химическом заводе "Стирол" в Горловке, произошедший после обстрела украинскими военными, ликвидирован. Об этом говорится в заявлении МЧС Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.
"В 20:39 (время совпадает с московским. — Прим. Лайфа) силами МЧС ДНР пожар ликвидирован", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, для тушения пожара была произведена пенная атака. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Лайф напоминает, что сегодня Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку, снаряды попали по подстанции на химическом заводе "Стирол". Так, на территории ГП "Стирол" загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт, а на территории ГП "Трансаммиак" — кровля здания.
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